2021/05/01 | 11:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود يعلق على مجموعة العراق في كأس العرب

أكد نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، ان مشوار المنتخب الوطني العراقي في كأس العرب لن يكون سهلاً.

وقال محمود في تصريح لقنوات الكأس القطرية، “لقد تحمّست وأنا أتابع القرعة تضع منتخب العراق مع منتخب البلد المستضيف قطر في مجموعة واحدة، حيث يزخر سجل المواجهات السابقة بين الفريقين بمباريات مثيرة، ما يَعد بمباراة أخرى مرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى”.

وأضاف محمود، “نجح كلا الفريقين في إحراز لقب كأس آسيا بمنتخبات شابة، وسيتطلع كل منهما إلى إبراز إمكاناته أمام الجمهور من أنحاء العالم قبيل استضافة قطر لأول نسخة من المونديال في الوطن العربي”.

وتابع “بالطبع لن يكون من السهل انتقال كلا الفريقين عبر الأدوار التالية من منافسات البطولة، حيث سيتطلب ذلك مواجهة أفضل منتخبات في المنطقة، خاصة منتخبات شمال إفريقيا التي يشارك عدد من لاعبيها في أهم دوريات كرة القدم الأوروبية”.

واوضعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والفائز من عمان والصومال والفائز من البحرين والكويت.

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