الكاظمي بمناسبة عيد العمال: العمل من اجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل

2021/05/01 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.وقال الكاظمي في تغريدة له بمناسبة عيد العمال: ان “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل … Readmore

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