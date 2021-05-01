رئيس الجمهورية: الانتصار لحقوق العمال يكون بإصلاح الاقتصاد

2021/05/01 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن الانتصار لحقوق العمال يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وقال صالح في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):"في يوم العمال العالمي نحيي بإجلال نضال بُناة الوطن".

وأضاف أن"الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كلياً على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة".

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