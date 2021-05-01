رئيس الجمهورية: الانتصار لحقوق العمال يكون عبر 5 نقاط

2021/05/01 | 11:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طرح رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، خمس نقاط رأى أن من الممكن وفقها “الانتصار” لحقوق العمال.وكتب صالح على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا إنه “في يوم العمال العالمي، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن”.وأضاف أن “الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج […]

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