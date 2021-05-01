صالح يحدد 5 شروط للإنتصار لحقوق العمال بالعراق

2021/05/01 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، خمسة شروط للإنتصار لحقوق العمال في العراق.وقال صالح، في تغريدة له على منصة “تويتر”، إطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “في يوم العمال […]

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