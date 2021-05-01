2021/05/01 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، خمسة شروط للإنتصار لحقوق العمال في العراق.
وقال صالح، في تغريدة له على منصة “تويتر”، إطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “في يوم العمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يحدد 5 شروط للإنتصار لحقوق العمال بالعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال صالح، في تغريدة له على منصة “تويتر”، إطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “في يوم العمال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يحدد 5 شروط للإنتصار لحقوق العمال بالعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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