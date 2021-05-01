عقار الأمل!.. فايزر تفجر المفاجأة.. دواء جديد لكورونا سينهي الأزمة

2021/05/01 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة فايزو عن دواء جديد سيتم طرحه في نهاية العام في حال وافقت عليه ادارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد نجاح التحجارب السريرية.

يؤخذ الدواء من خلال الفم مع بداية ظهور الأعراض, ويمكن استخدامه خارج المستشفيات, حيث بدأت شركة فايزر في مارس الماضي مرحلة مبكرة من التجارب السريرية, حيث يعمل الفايروس على تثبيط انزيم يحتاج اليه الفايروس ليتكاثر في الخلايا البشرية.

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