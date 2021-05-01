كيسنجر يحذر من

2021/05/01 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الدبلوماسي الأميركي السابق هنري كيسنجر من أن "التوتر بين الولايات المتحدة والصين يهدد العالم بأسره وقد يؤدي إلى نزاع غير مسبوق بين الدولتين العملاقتين عسكريا وتقنيا".

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