بارزاني يعزي العاهل الاردني برحيل عمه وومثله الشخصي الامير محمد بن طلال

2021/05/01 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعرب خلاله عن تعازيه برحيل عم الملك وممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.وخلال الاتصال الهاتفي، قدم البارزاني خالص مواساته للعاهل الأردني والأسرة الهاشمية … Readmore

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