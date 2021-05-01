بعد ابن الخطيب والكاظمية..

2021/05/01 | 11:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اندلع حريق، السبت، في مستشفى البصرة التعليمي في ثالث حادث من نوعه في المستشفيات الحكومية خلال أيام قليلة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، 1 آيار/مايو، من إخماد النيران في القسم الباطني بمبنى المستشفى، والتي اندلعت إثر "عطب كهربائي".

وقال عباس التميمي مدير دائرة الصحة في البصرة في تصريح، إنّ "عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق البسيط في غضون دقائق".

ونفى التميمي، تسجيل إصابات أو وقوع خسائر، مبينًا أنّ "الحريق بدأ من عطب في نقطة للتيار الكهربائي".

وقتل 82 شخصًا وأصيب العشرات، في 24 نيسان/أبريل، بحريق اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فيما شهدت مستشفى الكاظمية حريقًا محدودًا تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.

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