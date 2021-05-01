برشلونة يجدد لمينغويزا ويضع شرطا جزائيا كبيرا في عقده

2021/05/01 | 11:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ جدد نادي برشلونة، عقد مدافعه الإسباني أوسكار مينغويزا لمدة عامين، وحدد قيمة الشرط الجزائي بـ100 مليون يورو.وقال النادي الكتالوني في بيان: “قرر نادي برشلونة تفعيل خيار تمديد عقد قلب الدفاع أوسكار مينغويزا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو 2023..وقع اللاعب عقده الجديد بحضور الرئيس خوان لابورتا”.وكان مينغويزا، البالغ عمره […]

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