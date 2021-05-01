رئيس الجمهورية في عيد العمال: الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل

2021/05/01 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، شريحة العمال بمناسبة اليوم العالمي لهم.

وقال صالح في تغريدة على “تويتر” إن “في يوم العمال العالمي، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن.



الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة”.

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