بارزاني يشدد على ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق لانهاء تهديد داعش

2021/05/01 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً بشأن الهجمات الإرهابية التي شنها إرهابيو تنظيم داعش على قوات البيشمركة في محور بردي – آلتون كوبري.

وفيما يلي نص البيان:بأسف بالغ، اُستشهد ليلة أمس كوكبة من أبطال قوات البيشمركة وأصيب آخرون بجروح بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي – آلتون كوبري، وفي الوقت الذي نعزي أنفسنا أولاً وذوي الشهداء، نسأل الله تعالى أن يمّن على جرحانا بالشفاء العاجل.إننا لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً وخطراً حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك.وهنا نرى أن من المهم أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، كذلك نشدد على ضرورة بقائه في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموماً.

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