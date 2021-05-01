PUKmedia ينشر تفاصيل الهجوم الارهابي في منطقة بردي

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات البيشمركة الليلة الماضية هجوما لمجاميع داعش الارهابية استهدف مواقع ونقاط تمركز قوات البيشمركة في حدود ناحية بردي غربي محافظة كركوك.

وكشف مسؤولون في محور غربي كركوك لقوات البيشمركة: ان مجاميع داعش الارهابية شنت هجوما على خنادق قوات البيشمركة في المنطقة، مشيرين الى ان ارهابيي داعش استغلوا الفراغ الامني الموجود بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لتنفيذ هجومهم.

وتمكنت قوات البيشمركة بعد معارك مع ارهابيي داعش من احباط ودحر الهجوم الارهابي واجبار الارهابيين على الفرار.

الى ذلك ارسلت قوات البيشمركة تعزيزات عسكرية اضافية الى مواقع اللواء العاشر لقوات البيشمركة في المنطقة التي شهدت الهجوم الارهابي.

وفي اعقاب المعارك والمواجهات التي دارت في المنطقة، استشهد 3 من مقاتلي البيشمركة احدهم برتبة ضابط، فيما اصيب اثنان اخران بجروح.

هذا وشنت مجاميع داعش الارهابية الليلة الماضية عدة هجمات ارهابية انطلاقا من ثلاث مناطق مختلفة لاستهداف قوات البيشمركة والقوات العراقية، حيث استهدف الارهابيون قوات البيشمركة في المنطقة الواقعة بين دوبز وبردي، فيما استهدفوا الفوج الثالث للجيش العراقي في منطقة (مطارة)، اما الهجوم الثالث فقد استهدف قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض.

PUKmedia خاص

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