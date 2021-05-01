رئيس الجمهورية: الانتصار للعمال يكون باصلاح الاقتصاد

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عمال الهعراق بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الاول من ايار.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم السبت، "‏في ⁧‫يوم العمال العالمي‬⁩، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن.



الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة".

PUKmedia

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