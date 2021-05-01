برهم صالح: في يوم العمال العالمي نحيي بإجلال نضال بناة الوطن

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان الانتصار لحقوق العمال يتحقق من خلال عدد من النقاط المهمة.

جاء ذلك في بيان تهنئة وجهه الرئيس صالح بمناسبة العيد العالمي للعمال والذي قال فيه ان الانتصار لحقوق العمال يأتي من خلال القيام بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار، بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص، واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة.

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