2021/05/01 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان ان الهجوم الأخير على قواتها جاء نتيجة للفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

وأصدرت الوزارة بيانا علقت فيه على الهجوم الذي استهدف مواقع لقواتها في حدود المحور الخامس شمالي كركوك، قالت فيه ان مواقع اللواء العاشر تصدت لهجوم قام به تنظيم داعش، مبينة انها حذرت ولمرات عدة من مخاطر استغلال الإرهابيين الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، في حين شدد البيان على ان تلك المناطق بحاجة الى قوة مشتركة للدفاع عنها وزيادة التعاون والتنسيق الشامل مع القوات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيشمركة: حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الفراغ الامني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيشمركة: حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الفراغ الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).