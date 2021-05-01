مدعياً أن الحادثة ’’غسل عار’’.. رجل يقتل زوجته خنقاً في بغداد

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقدم رجل من سكنة منطقة جسر ديالى بالعاصمة بغداد، اليوم السبت، على إنهاء حياة زوجته ’’خنقاً بيده’’.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الطب العدلي في بغداد استقبلت جثة لامرأة اقدم زوجها على قتلها خنقاً بيده، داخل منزلهما في منطقة جسر ديالى الواقعة جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "الجاني ادعى أنه أقدم على فعلته لغسل العار".

وتابع أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للكشف عن ملابساته".

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