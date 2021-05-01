اختفاء 30 جندياً أفغانياً إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري جنوب شرق البلاد

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت (1 أيار 2021)، باختفاء 30 جنديا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان.ونقل موقع قناة طلوع نيوز المحلية عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية قوله، إن "هجوما لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين".وأوضح أن "الموقع العسكري سقط بيد طالبان"، لافتا أن "الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح اليوم السبت".كما نقل الموقع عن مصدر آخر من مدينة غزني (لم يحدد هويته) أن "30 جنديا على الأقل كانوا متمركزين في الموقع اختفوا عقب الاشتباكات".ولم يصدر تعقيب فوري على الهجوم من قبل طالبان، بحسب القناة الأفغانية.

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