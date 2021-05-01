موعد مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا اليوم والقنوات الناقلة

2021/05/01 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه ريال مدريد اليوم السبت، نظيره أوساسانو في إطار مباريات الجولة رقم 34 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد يدخل اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، ويرغب الفريق الملكي في استعادة طريق الانتصارات، في انتظار تعثر أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

في المقابل، يحل أوساسونا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، ويسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية للاستمرار في المناطق الدافئة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة ، (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع بين الفريقين في الموسم الحالي من الليغا، كان قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب السادار.

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