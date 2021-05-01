الرافدين يطلق رواتب فئة جديدة من الموظفين

2021/05/01 | 11:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (5 ايار 2021)، انه "تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

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