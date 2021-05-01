بعد هجمات كركوك.. انتشار أمني كثيف في نينوى

2021/05/01 | 11:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن قيام القوات الأمنية بمختلف صنوفها في المحافظة، برفع مستوى الاستعداد الأمني تحسباً لأي طارئ.وقال المصدر، إنه “بعد الهجمات التي شنها عناصر داعش في مناطق مختلفة من كركوك، دخلت القوات الأمنية في مناطق جنوب الموصل ومخمور وسهل نينوى إنذارا لتجنب تكرار ماحصل من خرق […]

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