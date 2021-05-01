أناشيد سائق القطار في الأول من أيار - عبدالرزاق دحنون

2021/05/01 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون سألتني زميلتي في الجامعة وكانت مهتمة بالشعر والشعراء عن الشاعر السوري بركات لطيف -ومتى كفَّ البشر عن الاهتمام بالشعر- مع أنها تدرس الطب وتختص بالجراحة العامة، طبيبة جرَّاحة-على قلّة النساء في هذا الاختصاص المرعب- وكنتُ ما أزال متدرباً في المعهد الطبي قسم تخدير وإنعاش، نعمل معاً في غرفة العمليات في مشفى الكندي في مدينة حلب الشهباء في الشمال الغربي من سورية.



نساعد على قدر خبرتنا المكتسبة في عملية جر ......





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