قيادة العمليات المشتركة تكشف عن قرارات جديدة حول هجوم ’الجيزاني’

2021/05/01 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن خططها الأمنية في محافظة ديالى.

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (1 آيار 2021)، "بعد الخرق الأمني الذي حدث في منطقة الجيزاني وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة عالية المستوى برئاسة وزير الداخلية وضمت كل من مستشار الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد قوات الرد السريع وكبار الضباط والقادة الى محافظة ديالى للاطلاع على ما حصل من خرق أمني" .

وأضاف، "تم اتخاذ عدة قرارات منها إعادة خطة الانفتاح للقطعات العسكرية المتمثلة بقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، والجهد الهندسي الكبير الذي تقوم به هذه القطعات، وكذلك قيادة عمليات ديالى من خلال فتح عدد من الطرق في مناطق متروكة بجانب نهر خريسان".

وأوضح أن "هذه المناطق مهمة جداً لتبادل الرؤية وكذلك لتمكين وقطع طرق الامداد والتسلل للإرهابيين بالضفة الأخرى لنهر خريسان"، مؤكداً أن "انتشاراً وانفتاحاً جديداً وعملاً كبيراً قامت به القوات الأمنية ما أدى الى إحاطة المناطق التي يعتقد بأنها مناطق قلقة ومن الممكن أن تؤثر على الأمن بالنسبة لمنطقة أبي صيدا".

ولفت الخفاجي الى أن "جهوداً كبيرة قامت بها القوات الأمنية خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت خلالها من قتل إرهابيين وتدمير عدد كبير من المضافات، وكذلك الحصول على معلومات وأسلحة مهمة".

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