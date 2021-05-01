2021/05/01 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة والبيئة عن إجراءاتها في التعامل مع العراقيين العائدين من الهند وآليةِ الحجر الصحي للعائدين.

واكدت عضو الفريق الطبي الساند في الوزارة ربى فلاح تهيئة َ أماكن َ لحجر ِ المواطنين القادمين من الهند لمدة أربعة َ عشر يوما مع أخذِ مسحاتِ البي سي آر لكل وافد مشيرة الى ان مَن تَثبت اصابتُه بالفيروس سيخضع للحجر داخل المؤسسات الصحية.

وأوضحت ان العائدين غيرَ المصابين ستقوم الجهاتُ الصحية بأخذ ثلاثِ مسحاتٍ لهم على أن يكون الفارقُ بين كل مسحة أسبوعا كاملا مبينة أنهم سيخضعون الى الحجر المنزلي لثلاثةِ أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: العائدون المصابون من الهند سيخضعون لحجر صحي مؤسساتي لمدة 14 يوما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: العائدون المصابون من الهند سيخضعون لحجر صحي مؤسساتي لمدة 14 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).