إطلاق 12 مليون سابحة أسماك في الحبانية

2021/05/01 | 11:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار-واع - احمد الدليمي

أطلقت مديرية زراعة الأنبار 12 مليون سابحة من أسماك الكارب في بحيرة الحبانية بهدف زيادة الثروة السمكية،فيما أكدت أن فرقها بدأت بحملة لمكافحة حشرة الحميرة التي تصيب النخيل.

وقال مدير زراعة الأنبار المهندس مثنى السبتي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المديرية أطلقت 12 مليون سابحة من أسماك الكارب في بحيرة الحبانية من إنتاج مفقس الصويرة بهدف تعزيز الثروة السمكية في المحافظة وتعزيز المخزون السمكي في البحيرة"، مشيراً الى أن "هذه العملية تمت بجهود مديرية زراعة الأنبار متمثلة بقسم الثروة الحيوانية ،وكان هناك دور للجان الوزارة التي ساعدت في إطلاق هذه السابحات وهذا الموضوع يتكرر سنوياً بهدف زيادة وتكاثر الثروة السمكية في الانبار" .

وبشأن جهود المديرية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل ،أضاف السبتي أن "محافظة الأنبار خالية تماماً من حشرة الدوباس التي تصيب النخيل ،لكن توجد حشرة اسمها الحميرة تصيب النخيل سنوياً "،مبيناً أن "المديرية اتخذت كافة التدابير اللازمة قبل موعد المكافحة حيث تم توفير مصائد على مستوى الشعب الزراعية وتعلق هذه المصائد بالنخلة وهي مزودة بمفرمونات تكشف عن وجود هذه الحشرة ،وأيضا تكافحها في نفس الوقت "،مبيناً أن "هذه المصائد توزع مع المبيدات الخاصة بمكافحة حشرة الحميرة وتكافح هذه الحشرة في هذه الأيام بواقع رشتين بين كل رشة 15 يوماً ".

وتابع مدير زراعة الأنبار أن "فرقنا الجوالة منتشرة بين المزارعين وسنوياً نحصل على نتائج مئة بالمئة في موضوع مكافحة الحميرة ،ولدينا تجارب سابقة في السنوات الماضية".

وأكد السبتي أن "الأنبار خالية من حشرة الدوباس تماماً" .

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