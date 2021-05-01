عدنان درجال يشكل تحالفا انتخابيا جديدا

2021/05/01 | 12:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر نيابي , السبت , عن تقديم وزير الشباب عدنان درجال الى مفوضية الانتخابات قائمة بأسماء مرشحين لقائمة انتخابية لتحالف جديد جديد اسمها (حلول ) وهو رئيسا للتحالف , مؤكدا ان أربعة وزراء حالين وسابقين ونواب ضمن تحالف درجال.

وقال المصدر ان ” وزير الشباب عدنان درجال سيتقدم اليوم بقائمة تحالف جديد وسيكون على راسها ” , مبينا انه “لأول مرة يتراس رياضي تحالف سياسي انتخابي ” .

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “التحالف سينزل تحت اسم ( حلول ) في جميع المحافظات حتى محافظات إقليم كردستان ويضم أربعة وزراء حاليين وسابقين إضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب ” .

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