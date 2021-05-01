مجلس الأمن الدولي يطلب تطبيق خطة آسيان في بورما

2021/05/01 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فيليب راتر دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان الجمعة إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط وخصوصا “وقف فوري للعنف في بورما”، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا.وتنص … Readmore

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