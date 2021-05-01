وزارة الدفاع الأميركية تلغي خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

2021/05/01 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.وقال المتحدث باسم البنتاغون جمال براون في بيان “وفقا لإعلان الرئيس (جو بايدن)، تلغي وزارة الدفاع … Readmore

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