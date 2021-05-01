تساميت أيار - محمد علي الشبيبي

2021/05/01 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الشبيبي مع إشراقة الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، أزف أجمل التهاني لعمالنا المتعبين ولأبناء شعبنا وهم يكافحون من أجل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مستقبل زاه تسوده المحبة والأمان في عراق خال من عصابات القتل والسرقة والمحاصصة الطائفية.



وبهذه المناسبة الأممية أعيد نشر قصيدة (تساميت أيار) للشهيد الخالد حسين الشيخ محمد الشبيبي (صارم) ألقاها في سجن الكوت عام 1948 بمناسبة الأول من أيار ونشرتها جريدة ......





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