تخصيصات مالية لاعادة اعمار مزار الأربعين في تكريت

2021/05/01 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين-واع-فليح العبيديأعلنت مديرية الوقف السني في صلاح الدين ،اليوم الجمعة، موافقة وزارة التخطيط على تخصيص مبالغ لاعادة اعمار مزار الأربعين في تكريت والذي يضم قبور أربعين من الاولياء والصالحين بعد تعرضه للتخريب أثناء سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة .وقال مدير الوقف السني في صلاح الدين وضاح علي عبد لوكالة الأنباء العراقية واع ان "وزارة التخطيط وافقت على تخصيص مبالغ مالية لااعادة اعمار مزار الأربعين بعد ان تم تدميرة من قبل عصابات داعش الارهابية".واضاف أن " ديوان الوقف السني وبعد إطلاق التخصيصات المالية سيحيله الى احدى الشركات للمباشرة باعمارة". والله عبد أن " اعمار المزار سيكون بثلاثة اتجاهات اولا اعمار المسجد التاريخي وثانيا اعمار المزار والحدائق واخيرا المقبرة التاريخية التي تضم رفات أربعين ولي وصحابي جليل".

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