2021/05/01 | 12:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يُبدي موقفا من إخراج "دافوس" العراق من مؤشره ويؤكد الحاجة للدوام الحضوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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