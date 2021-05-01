ألمانيا تحظر مسيرة يوم القدس

2021/05/01 | 12:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت السلطات الألمانية، اليوم السبت، قراراَ بحظر تنظيم مسيرة “يوم القدس” السنوية المؤيدة للقضية الفلسطينية في برلين هذا العام.وأكدت الشرطة لصحيفة Der Taggespiegel إلغاء المسيرة التي كان من المقرر أصلا أن تنظم في الثامن من أيار.وسبق أن صرح رئيس مكتب حماية الدستور في ولاية برلين، ميشائيل فيشر، بأنه ليس هناك أي […]

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