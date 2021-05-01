مسرور بارزاني: من الضروري بقاء قوات التحالف الدولي في العراق

2021/05/01 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في بيان، قوات التحالف إلى البقاء في العراق على خلفية هجوم لمسلحي داعش على ثكنات لقوات البشمركة في حدود ناحية التون كوبري ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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