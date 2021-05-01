محافظ كربلاء يزور نادي كربلاء الرياضي:يجب ان يكون لكربلاء حضورا في الدوري الممتاز

2021/05/01 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي بزيارة الى نادي كربلاء

الرياضي

ونقل المكتب الاعلامي للمحافظ ان

الزيارة هي للاطلاع والوقوف على اهم

احتياجات ومتطلبات النادي من اجل

تمكينه الحصول على

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