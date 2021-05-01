مقتل عائلة في كربلاء

2021/05/01 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت كربلاء مساء امس،مقتل عائلة مكونة

من خمسة أشخاص في قضاء الحر

وبحسب مصادر مطلعة ان "عائلة مكونة من 5

افراد قتلو في وقت متأخر من ليلة السبت

في قضاء الحر التابعة لمحافظة

كربلاء".دون معرفة التفاصيل ع

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