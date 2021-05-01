2021/05/01 | 12:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا يوجد ما قد يحكم على نجاح أو فشل "صولة المنافذ" التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تموز/يوليو من العام الماضي 2020، بقدر الأرقام المتحققة من إيرادات هذه المنافذ ومقارنتها مع الأعوام الماضية، ولعل إيرادات عام 2021، ستكون المصداق الحقيقي لهذا الأمر، كون الصولة نفذت خلال النصف الثاني فقط من العام الماضي فضلًا عن كون عام 2020 كان "عام الإغلاق" وتقييد التبادل التجاري بفعل جائحة كورونا.

من المفترض أن يحقق العام الحالي على الأقل ما يعادل ضعف المتحقق خلال عام 2020، أي لا بد من تحقيق المنافذ ما يقارب الـ2.5 تريليون دينار

ومع ذلك، فإن الإيرادات المتحققة خلال عام 2020 بالرغم من الإغلاق وتوقف التبادل التجاري لنحو 6 أشهر، إلا أن هيئة المنافذ الحدودية أكدت "تحقيق إيرادًا خلال عام 2020 يصل لقرابة تريليون و194 مليون دينار عراقي، وهو أكثر بـ72 مليارًا عن إيرادات عام 2019 بالرغم من الظروف القاهرة وجائحة كورونا"، بحسب رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي.

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حكايات الفساد في المنافذ الحدودية

هذه البيانات تشعل الحماس والترقب للاطلاع على إيرادات المنافذ والإيرادات غير النفطية بشكل عام خلال عام 2021، بكونه لم يشهد إغلاقًا وإيقافًا للتبادل التجاري حتى الآن بفعل جائحة كورونا، وإذا كان العام الماضي 2020 قد حقق إيرادات تفوق 2019 بواسط 6 أشهر فقط من تنفيذ "صولة المنافذ" وما شهده العام من إغلاق وإيقاف للتبادل التجاري، فإن العام الحالي من المفترض أن يحقّق على الأقل ما يعادل ضعف المتحقق خلال عام 2020، أي لا بد من تحقيق المنافذ ما يقارب الـ2.5 تريليون دينار.

الأرقام تخالف التفاؤل

وبينما اعتبر الوائلي أن "إجراءات الكاظمي تمكّنت من حماية المنافذ، وأن البيانات والأرقام التي تصدرها الهيئة خير دليل على نجاح المنافذ الحدودية"، بيّن حينها أن "إيرادات 2021 من خلال البيانات الموجودة جيدة، وهي أكثر من الأشهر نفسها في 2019"، إلا أن إحصائيات أولية أعلنتها مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية واطلع عليها "ألترا عراق"، تناقض التفاؤل المتواجد في تصريحات رئيس هيئة المنافذ.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإن "الايرادات غير النفطية للعراق لغاية شباط/فبراير 2021 تراجعت بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ".

وبيّنت دراسات المؤسسة أن "إيرادات الجمارك تراجعت بنسبة 49% مقارنة مع 2019 لتحقق فقط 105 مليار دينار بينما حققت خلال نفس الفترة في عام 2019 ما قيمته 206 مليار دينار".

هذا التراجع الهائل الذي يصل لنحو النصف، يطرح تساؤلات عن سبب هذا التراجع في إيرادات الجمارك بالرغم من عدم شهود العراق إغلاقًا للمنافذ واستمرار "صولة الكاظمي" وتفاؤل رئيس هيئة المنافذ، الأمر الذي قد يسبب إحباطًا استباقيًا للترقب الذي يحيط بإيرادات المنافذ خلال العام الحالي، والذي سيكون مصداقًا لنجاح أو فشل "صولة المنافذ".

ما علاقة سعر الدولار؟

تفسير واحد قد يشرح سبب هذا التراجع الهائل، يتعلّق بـ"سعر صرف الدولار"، حيث أن انخفاض عمليات الاستيراد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي كان واضحًا على قيمة مبيعات مزاد البنك المركزي للعملة الصعبة، حيث توقفت عمليات الاستيراد وأحجم التجار عن شراء الدولار، واستيراد البضائع بفعل حالة عدم الاستقرار وعدم وضوح المشهد بالنسبة لمصير سعر الدولار، وما إذا كان سيتمّ تغييره قبل أن يتمّ التصويت على الموازنة، واستقرار سعر الصرف رسميًا، الأمر الذي أدى لعودة ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى قرابة الـ200 مليون دولار يوميًا، بعد أن كان المزاد يسجل مبيعات تترواح تحت الـ20 مليون دولار يوميًا خلال الفترات التي سبقت التصويت على الموازنة.

وبينما يبين المهتم بالشأن الاقتصادي وعضو المؤسسة منار العبيدي، أن "مقارنة الإيرادات بين 2021 مع 2019 جاء لعدم تأثرها بالمتغيرات التي حدثت في عام 2020 وتحديدًا كورونا".

ويتفق العبيدي في حديث لـ"ألترا عراق" مع السيناريو المتعلّق بسعر الدولار بالوقوف وراء تراجع إيرادات الجمارك، وذلك بـ"فعل تراجع وانخفاض عمليات الاستيراد خلال أول شهرين من العام الجاري"، إلا أنه طرح سببًا آخر يقف وراء تراجع إيرادات الجمارك.

وأشار العبيدي إلى أن "عمليات الاستيراد تأثرت بعاملين؛ الأول هو التراجع الفعلي لعمليات الاستيراد بفعل سعر الدولار، والآخرهو تراجع دخول الاستيرادات عن طريق المنافذ الأصولية، حيث أن التشديد على المنافذ الحدودية على المواد المستوردة، دفع إلى لجوء التجار نحو استخدام منافذ إقليم كردستان الرسمية وغيرالرسمية، الأمر الذي أدى إلى تراجع استحصال الحكومة المركزية للجمارك".

تراجعت عمليات الاستيراد في العراق بسبب سعر الدولار

ويلفت العبيدي إلى أن "تراجع أرقام الإيرادات الجمركية للمنافذ لهذه الأسباب (العرضية) ستخلخل الصورة وتصعب عملية المقارنة مع الأعوام السابقة لدراسة مدى نجاح صولة المنافذ التي أطلقها الكاظمي للسيطرة على الإيرادات هناك".

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