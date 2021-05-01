العمل والمهجرين النيابية تؤكد حرصها على الوقوف مع جميع العمال

2021/05/01 | 12:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنه العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، حرصها على الوقوف مع جميع العمال.

وذكرت اللجنة في بيان أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية تتقدم بالتهاني والتبريكات والشكر لبناة العراق في عيدهم السنوي”.

واكدت اللجنة على “حرصها والتزامها بالوقوف مع جميع العمال وحقوقهم بكافة صنوفهم للوصول الى حياة كريمة تعزهم وتحفظ كرامتهم خصوصا بالوضع الحالي الذي يمر بيه العامل من تداعيات جائحة كورونا وما أثرت سلبا على وضعهم المادي ودخلهم وكسب قوتهم اليومي”.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى “مراعاة وضع العامل وتدعمهم وتضع نصب عينها وضع العمال في قراراتها من جانب … ومن جانب اخر تؤكد اللجنة التزامها في اكمال اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لكي تضمن حقوقهم القانونية”.

ودعت ايضاً جميع الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية إلى “ممارسة عملهم بكل جديه لحماية حقوق العمال والدفاع عنهم، لان شريحة العمال شريحة مهمه في البلد وبجهودهم يبنى البلد”.

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