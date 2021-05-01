الغارديان تكشف عن تعرض بعض السجينات السياسيات الايرانيات للاغتصاب وانتهاكات اخرى

2021/05/01 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الضوء على حالات انتهاك حقوق الانسان التي تمارسها السلطات الإيراني ضد المعتقلين في سجونها، والنساء منهم على وجه الخصوص.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن ناشطين تأكيدهم قيام السلطات بنقل سجينات سياسيات وناشطات بمجال حقوق الانسان من سجن ايفين في طهران الى سجون أخرى تبعد عن العاصمة مئات الكيلومترات وبعيدا عن عائلاتهن، من دون أي ابلاغ مسبق وفي ظل ظروف خطيرة، فضلا سجنهن مع نساء محتجزات بجرائم أخرى وهو ما يمثل مخالفة للقانون الإيراني والمعايير الدولية، في حين أشار التقرير الى تعرض بعض السجينات الى الاغتصاب من قبل المحققين إضافة الى حرمانهن من الحصول على العلاج.

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