2021/05/01 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قررت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عدم السماح بدخول مادتي الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا المستوردتين عن طريق اقليم كردستان.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكميات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من وزارة الزراعة بشأن مادتين مستوردتين من كردستان: ممنوع الدخول المركز الخبري الوطني.

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