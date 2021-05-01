2021/05/01 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، اليوم السبت، قرب الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن.وقال شاكر، فى تصريحات نقلها موقع اليوم السابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر: جاري الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق المركز الخبري الوطني.

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