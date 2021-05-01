الصحة تكشف الاجراءات المتخذة مع العائدين من الهند

2021/05/01 | 12:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، تهيئة أماكن لحجر المواطنين القادمين من الهند حيث ستكون مدة الحجر 14 يوما مع آخذ مسحات PCR لكل وافد، مبينة أن أي وافد تثبت إصابته بفايروس كورونا تقوم الجهات الطبية بحجر المصاب داخل أحدى المؤسسات الصحية.

وقالت عضو الفريق الطبي الساند في الوزارة ربى فلاح: إن "هناك مسحة أخرى سيتم آخذها للمحجورين غير المصابين بعد سبعة أيام من حجرهم فيما سيتم آخذ مسحة ثالثة لهم بعد أسبوع آخر وإذا ظهرت سالبة أيضا فسيصار إلى حجرهم أسبوعاً ثالثاً في منازلهم مع بقاء المتابعة الطبية لهم من كوادر الوزارة ".

وبينت ان، "إذا ظهرت بعدها الفحوصات سالبة أي غير مصابين فسيتم التعامل معهم كغير مصابين بالفايروس الهندي لكن يبقى عليهم الاستمرار بالوقاية الصحية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

من جانبها اعلنت الخطوط الجوية العراقية جاهزية طواقمها للبدء بعملية الاجلاء

PUKmedia وكالات

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