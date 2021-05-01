مشاجرة عائلية تؤدي الى قتل وجرح 7 اشخاص غرب كربلاء

2021/05/01 | 12:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد شهود عيان في محافظة كربلاء المقدسة، عن سقوط قتلى وجرحى في شجار عائلي بينهم نساء غرب المحافظة.

واوضح احد الشهود لـ PUKmedia اليوم السبت، قائلا "شهدت مدينة كربلاء فجر اليوم مشاجرة عائلية في منطقة السوادة ( 8كم غرب مركز المدينة ) اسفر عن قتل وجرح 7 اشخاص , بعدما قام زوج بقتل زوجته ووالدها ووالدتها وابن عمها , وجرح ثلاث رجال كانوا ضيوفا عند المجنى عليهم" , مبينا ان العائلة المنكوبة كانت قد نزحت من محافظة البصرة الى مدينة كربلاء في وقت سابق , وان صهرهم القاتل من مدينة العمارة .

وأكد الشاهد ان الجاني هرب بعد اقترافه جريمة القتل الجماعية الى جهة مجهولة وان الاجهزة الامنية مازالت تبحث عنه.

هذا وتشكو محافظة كربلاء من احداث قتل وسرقة في فترات متقاربة، يعزوها اهالي المحافظة الى كثرة النزوح اليها من محافظات اخرى بدون ضوابط من قبل الحكومة المحلية أبرزها معرفة خلفية النازحين اليها.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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