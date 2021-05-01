قيادي الفتح: تصاعد هجمات داعش مرتبط بجهد مخابراتي دولي

2021/05/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في تحالف "الفتح" غضنفر البطيخ، السبت (1 أيار 2021)، على تصاعد هجمات تنظيم داعش في مختلف المدن العراقية، خلال اليومين الماضيين.

وقال البطيخ، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تصاعد هجمات تنظيم داعش الارهابي، وحركة عناصر هذا التنظيم مرتبط، بجهد استخباراتي ومخابراتي دولي، هدفه الضغط على الارادة العراقية، وهذا الأمر فيه الكثير من الرسائل السياسية والأمنية، كما وانه يعكس وجود خلل في المنظومة الأمنية في الدولة العراقية".

وبين أن "هدف الضغط الاستخباراتي والمخابراتي الدولي، يأتي من أجل جر العراق الى مشروع معين في المنطقة، كما هو يراد منه بأن تنظيم داعش الإرهابي مازال موجوداً في العراق، وهذا الأمر يتطلب وجود قوات أجنبية في البلاد من أجل القضاء على هذا التنظيم".

ومضى "ولهذا نرى هذا التصاعد في الهجمات الداعشية، التي اصبحت شبه يومية، لتثبيت وجود القوات الاجنبية في العراق".

وأفاد مصدر أمني في كركوك، في وقت سابق اليوم السبت (1 أيار 2021)، باستشهاد 7 عناصر من قوات البيشمركة، بينهم ضابط، باشتباكات مع عناصر داعش في قضاء الدبس.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "عناصر تنظيم داعش، شنوا ليلة أمس وأثناء مدة السحور، هجوماً على محور كوبري في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأضاف، أن "قوات البيشمركة اشتبكت مع العناصر الإرهابية في محاولة لصد الهجوم"، لافتاً إلى أن "الهجوم أسفر عن استشهاد 7 عناصر من البيشمركة، وجرح اثنين آخرين".

وافاد مصدر امني في بغداد ليلة أمس، بارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "10 عناصر من القوات الامنية استشهدوا واصيب عنصر من الصحوة بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين نوع همر في قضاء الطارمية في بغداد، زرعها عناصر تنظيم داعش".

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