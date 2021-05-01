مسابقات الكرة تقرر تقديم مواعيد مباريات الشرطة والجوية المؤجلة في الممتاز

2021/05/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة اليوم السبت، تقديم مواعيد المباريات المؤجلة لفريقي الجوية والشرطة بدوري الكرة الممتاز بسبب مشاركة الفريقين في دوري ابطال آسيا بالامارات والسعودية.

وكان الجوية قد ودع ابطال آسيا 2021 من تصفيات المجموعة الثانية التي ضمت بالاضافة له، الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني، فيما خرج الشرطة من تصفيات المجموعة الثالثة والمؤلفة من الفريق العراقي والاهلي السعودي والدحيل القطري وإستقلال طهران.

وذكرت المسابقات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها" قررت تغيير مواعيد المباريات المؤجلة في دوري الكرة الممتاز ليومٍ واحدٍ مراعاةً لإجراءات السفر الخاصة بفريقي القوة الجوية والشرطة".

وأضافت، "وبحسب المواعيد الجديدة فأن الجوية سيواجه الديوانية يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الإثنين، فيما تقام مباراته مع نفط الوسط بنفس الموعد السابق يوم الجمعة المقبل".

وبينت، "إما بالنسبة للشرطة فسيلعب لقاء نفط ميسان يوم الاربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء، ومباراة الكرخ السبت المقبل بدلا من الجمعة".

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