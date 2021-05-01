القوات المسلحة تتوعد منفذي هجوم الطارمية والكاظمي يصدر توجيهاً لقيادة العمليات المشتركة

2021/05/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت (1 أيار 2021)، أن هجوم الطارمية الذي أسفر عن استشهاد أربعة منتسبين بينهم ضابطان، لن يمر دون عقاب، فيما أشار إلى ان الكاظمي وجه بمطاردة الإرهابيين.

وقال رسول في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمل الإرهابي الذي استهدف منتسبينا يوم أمس لن يمر دون عقاب"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نفذت سابقاً عمليات عدة في قضاء الطارمية، والقطعات العسكرية ما زالت موجودة هناك"، لافتاً إلى "وجود بقايا من داعش في الطارمية".

وأشار الناطق باسم القائد العام، إلى أن "القوات الأمنية تحقق ضربات موجعة ضد عناصر داعش في الطارمية، وتعتمد في أكثر عملياتها على الجهد الاستخباري".

ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، باستشهاد 4 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية ما ادى الى استشهاد ضابطين واصابة جنديين اثنين".

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