2021/05/01 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).