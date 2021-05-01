اصابة الفنان سمير غانم وعائلته بــفيروس كورونا

2021/05/01 | 12:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نُقل الفنان المصري الكبير سمير غانم، اليوم الجمعة، إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأكد مصدر مقرب من أسرة سمير غانم، إصابة النجم الكبير بالأعراض قبل يومين وعلى إثرها أجرى مسحة طبية ثبتت إيجابيتها، منوهًا إلى أن المضاعفات ز...

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