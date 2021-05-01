وزير التعليم يعلن من ذي قار خبرا سارا بشأن الطلبة الاوائل

2021/05/01 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، السبت، انه سيتم مناقشة تعيين الطلبة الاوائل على العراق وضمهم للجامعات خلال الاسبوع المقبل.

وقال عبد الصاحب خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ذي قار، حضره مراسل NRT عربية (1 ايار 2021)، ان "زيارته لذي قار جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء باعتبارها محافظة منكوبة للوقوف على المستوى التعليمي وزيارة جامعة ذي قار وكذلك جامعة سومر ومعرفة الاحتياجات الحقيقية لايجاد الحلول لها وتوفيرها".

واشار الوزير الى "وجود مشروعين مهمين سوف يقدما الى المحافظة، حيث سيتم انشاء كلية طب سومر في قضاء الرفاعي وستكون هنالك هيئة بين جامعة ذي قار وكلية الطب والصيدلة من اجل دعم القطاع الصحي في المحافظة".

وبين انه "سيتم دعم المحافظ بمبلغ محدد كون ذي قار تحتاج الى الكثير من الخدمات وكانت تعاني من الاهمال الكبير".

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