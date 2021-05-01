حريق يودي بحياة 16 مصابا بكورونا وممرضتين في أحد مستشفيات الهند

2021/05/01 | 12:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 16 مريضا مصابا بكوفيد-19 وممرضتان حتفهم صباح السبت في حريق في مستشفى في ولاية غوجرات الهندية حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة … Readmore

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