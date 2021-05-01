2021/05/01 | 12:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة كردية تدعو لصرف رواتب موظفي الاقليم مباشرة من خلال التوطين

دعت النائبة عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود ، السبت ، الى صرف رواتب موظفي الاقليم مباشرة من خلال توطين الرواتب ، مشيرة إلى أن توطين رواتب موظفي الاقليم يعتمد على التعليمات التي تصدرها وزارة المالية .

وقالت بهار إن “عملية توطين الرواتب بحاجة إلى آليات واتفاق ما بين بغداد والإقليم تنفيذ موازنة 2021″، مبينة أن “قانون الموازنة كفيل بدفع الرواتب حسب الاتفاق بين الطرفين وان تكون مباشرة للتقليل من عمليات الفساد”.

وأضافت، أن “الرواتب ستدفع كما كان معمول بها سابقا لحين إصدار تعليمات توطين الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية”، مشيرة إلى أن “مجلس النواب اتخذ خطوات علمية باتجاه نقل رواتب موظفي اقليم كردستان على ملاك الحكومة الاتحادية”.

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